جميعهم من سوهاج.. حادث مروع بالمنيا يحصد أرواح 3 أشخاص في طريقهم لحفل زفاف

المنيا-جمال محمد:

لقي 3 أشخاص مصرعهم، وأصيب شخص آخر، اليوم السبت، إثر انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بمحافظة المنيا.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالمنيا، إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بالقرب من مركز سمالوط، ووجود عدد من الضحايا والمصابين.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين مصرع: عمرو شاكر الزاهر، 35 سنة، عمرو ناصر الزاهر، 34 سنة، محمود صديق عبداللطيف، 46 سنة.

كما أصيب "عبدالحميد أحمد الزاهر" 43 سنة، بكسور وجروح متفرقة، وتبين أن جميع الضحايا من محافظة سوهاج، وكانوا في طريقهم إلى القاهرة لحضور حفل زفاف.

وجرى نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى سمالوط، والمصاب لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.