إنشاء فرع تصديق بمحكمة بني سويف الابتدائية للتيسير على المواطنين

بني سويف- حمدي سليمان:

أعلنت محكمة بني سويف الابتدائية إنشاء فرع تصديق تابع لقسم التصديقات المركزي الكائن بديوان عام وزارة العدل التابع لقطاع شؤون المحاكم باسم مكتب تصديقات محكمة بني سويف، ويكون مقره المحكمة.

ويختص الفرع بأعمال التصديق على الأحكام القضائية المدنية، والتجارية، والأحكام الجنائية الباتة الصادرة من الجهات التابعة لوزارة العدل، وكافة المُحررات المُوثقة من مكاتب التصديقات التابعة لوزارة الخارجية، وذلك اعتباراً من 5 يناير

ومن جانبه أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف على قرار وزارة العدل، والذي يأتي في إطار التيسير على المواطنين، وتجنب مشقة السفر، والانتقال إلى ديوان عام الوزارة بمنطقة لاظوغلي بالقاهرة للتصديق على الأوراق القضائية، وذلك ضمن مشاركة الوزارة في فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية