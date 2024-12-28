إجراء عاجل من الإسكان بشأن أزمة الانقطاع المتكرر لمياه الشرب في أسوان

أسوان - إيهاب عمران :

عرض اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان، ملف ضعف وانقطاع مياه الشرب في بعض المناطق والأحياء السكنية بمدينة أسوان على الدكتور شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.

وفي استجابة سريعة، قرر الوزير إيفاد وفد من وزارة الإسكان برئاسة الدكتور سيد إسماعيل، نائب الوزير، إلى أسوان، بحضور مساعدي الوزير ورؤساء الشركات المعنية، لبحث الحلول العلمية والفنية للقضاء على المشكلة.

وأكد محافظ أسوان أن الوفد سيواصل عمله حتى حل مشكلة المياه بشكل كامل، مشيرًا إلى أن اللجنة الفنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافي، معاون المحافظ للمشروعات، تعمل على مراجعة المحابس والخزانات والشبكات في المناطق المتضررة، بالإضافة إلى دفع سيارات المياه إلى المناطق الأكثر احتياجًا مثل المحمودية، الصداقة الجديدة، وحى اللوتس.