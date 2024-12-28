ضبط 10 أطنان زيت طعام مجهول المصدر في الشرقية

الشرقية -ياسمين عزت:

شنت مديرية التموين بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، حملة مكبرة على المحلات والأسواق بدائرة مركز ومدينة بلبيس لفحص شكاوى المواطنين الواردة إلى المديرية.

أسفرت الحملة عن ضبط مخزن لتعبئة زيت الطعام بناحية إحدى قرى مركز بلبيس وتم التحفظ على 1000 كرتونة زيت طعام بكل كرتونة 12 زجاجة زنة واحد لتر وعبوات 700 ملم بإجمالي كمية قدرها 10 أطنان و200 لتر زيت طعام معبأ.

كما تم التحفظ على 500 لتر زيت طعام سايب بالخزانات غير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره ومجهولة المصدر، وبلغت الكمية المضبوطة 10 أطنان و700 لتر زيت طعام مجهول المصدر وغير مصحوبة بالمستندات الدالة على مصدره.

تحرر المحضر رقم 24354 لسنة 2024 وجرى العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق في الواقعة. وأكدت مديرية التموين على ضرورة الالتزام بالقوانين لعدم التعرض للمسائلة القانونية.