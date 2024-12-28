بالصور- وفد سياحي من ألمانيا وهولندا يزور آثار بني حسن بالمنيا

المنيا- جمال محمد:

استقبلت محافظة المنيا، اليوم السبت، وفداً سياحياً من ألمانيا وهولندا، قام بزيارة منطقة آثار بني حسن، الواقعة جنوب مدينة المنيا بنحو 20 كيلومتراً.

وتُعد بني حسن من أبرز المناطق الأثرية بالمحافظة، وتضم 39 مقبرة تعود إلى عصر الدولة الفرعونية الوسطى، وتتميز برسوم جدارية تعكس مشاهد الحياة اليومية، بالإضافة إلى الصناعات والرياضات القديمة.

من جانبه أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن المحافظة تشهد إقبالاً سياحياً متزايداً على زيارة المناطق الأثرية والتاريخية، مشيراً إلى أن المنيا تمتلك إرثاً حضارياً يجعلها وجهة مميزة للسياح من مختلف دول العالم.

وأضاف المحافظ أن المحافظة تبذل قصارى جهدها لتوفير التسهيلات والخدمات اللازمة لضمان تجربة سياحية ممتعة وآمنة للزوار، في إطار دعم الدولة لقطاع السياحة وتنشيطه.

وأوضح كدواني أن المنيا تُعد واحدة من أهم المحافظات السياحية في مصر، وتحتوي على ثلث آثار البلاد، مما يجعلها تحتل المرتبة الثالثة بعد الجيزة والأقصر من حيث الأهمية الأثرية.