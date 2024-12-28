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5 جثث في أوضة النوم.. "القاتل الصامت" ينهي حياة أسرة كاملة بالفيوم

12:23 م السبت 28 ديسمبر 2024

سيارات إسعاف -أرشيفية

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الفيوم- حسين فتحى:

لقيت أسرة كاملة مكونة من الأم وأبنائها الأربعة مصرعهم نتيجة تسرب غاز طبيعى بمنزلهم بمدينة سنورس في محافظة الفيوم.
كان اللواء أحمد عزت مساعد وزير الداخلية لأمن الفيوم، تلقى إخطارا من العميد محمد حسنى مريز مأمور قسم شرطة مركز سنورس بوفاة أسرة كاملة نتيجة تسرب غاز طبيعى بمدينة سنورس بالفيوم.
جرى تشكيل فريق بحث قاده المقدم عمرو شوقى رئيس مباحث مركز سنورس، تحت إشراف كل من العميد حسن عبد الغفار رئيس المباحث الجنائية بالفيوم، واللواء محمد العربى مدير إدارة البحث الجنائى بالمحافظة، وتبين أن الأم قد غطت فى نوم عميق هي وأبنائها الأربعة ولم تشعر بتسرب الغاز الطبيعى من المحبس الرئيسى داخل شقتها بمدينة سنورس، ما أدى إلى اختناقهم جميعا داخل غرفة نومهم.
وأشارت التحريات إلى أن جيران السيدة، استنشقوا رائحة غاز تنبعث من داخل شقة الضحايا، ما دفعهم إلى إبلاغ المسئولين عن شركة الغاز الطبيعى بمركز سنورس، وجرى إغلاق المحبس الرئيسى للمنزل قبل أن تمتد آثار تسرب الغاز إلى المنازل المجاورة.
جرى نقل جثث الضحايا من خلال 4 سيارات إسعاف تحت إشراف الدكتور هانى همام مدير مرفق إسعاف الفيوم إلى مشرحة مستشفى سنورس المركزى وأخطرت نيابة المركز والتى تتولى التحقيق.

القاتل الصامت محافظة الفيوم تسرب غاز الغاز الطبيعي
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