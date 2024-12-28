إغلاق 68 منشأة طبية خاصة وتوجيه إنذار إلى 28 أخرى بالبحيرة

البحيرة - أحمد نصرة:

نفذت إدارة العلاج الحر بمديرية صحة البحيرة حملات رقابية مرت خلالها على 165 منشأة طبية خاصة ما بين مستشفيات وعيادات خاصة ، ومراكز طبية ومعامل ومراكز أشعة وعلاج طبيعي وعيادات أسنان وعيادات تخصصية وغيرها من المنشآت على مستوى المحافظة.

أسفرت الحملات عن تنفيذ 33 قرار إغلاق لمنشآت مخالفة لاشتراطات الترخيص أو تدار بدون ترخيص ، وإصدار 35 قرار غلق للتنفيذ ، وتحرير محضر فض أختام ومحضر انتحال صفة طبيب، وتوجيه 28 إنذار لمنشآت طبية بها بعض السلبيات غير الجسيمة لتلافيها وتصويب أوضاعها

و أكد الدكتور السيد عبد الجواد، وكيل وزارة الصحة أن القطاع الطبي الخاص شريك مهم وأساسي في تقديم الخدمات الطبية ، وأنه لا تهاون في تطبيق القانون ومعاقبة كل من تسول له نفسه لمخالفة ذلك ، وضرورة العمل على تقديم أفضل خدمة طبية للمواطنين .