انقلب بهم الأتوبيس..إصابة 17 شخصًا في حادث سير بكفر الشيخ

كفر الشيخ - إسلام عمار:

أصيب 17 شخصًا، الجمعة، إثر وقوع حادث انقلاب أتوبيس رحلات على الطريق الدولي الساحلي في نطاق مدينة برج البرلس بكفر الشيخ.

ورصدت غرفة طوارئ مديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، اليوم الجمعة، وصول عدد كبير من المصابين إلى قسم الأستقبال والطوارئ بمستشفى برج البرلس المركزي نتيجة الحادث.

وأكد شهود عيان، لمصراوي أن أتوبيسا مخصص للرحلات اصطدم بالرصيف، نتيجة اختلال عجلة القيادة من السائق، بالقرب من نفق مدينة برج البرلس، وجرى نقل المصابين إلي مستشفى برج البرلس المركزي مباشرة.

وقال مصدر مسئول بمديرية الشئون الصحية في كفر الشيخ، إن عدد المصابين 17 مصابًا تتراوح اعمارهم ما بين 17 و20 عامًا، باستثناء السائق وسيدة، وجميعهم يقمون مدينة المنصورة بمحافظة الدقهلية، ووفق ذلك تعمل الفرق الطبية على فحص حالات المصابين وتبين أن الإصابات كدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وهناك حالتين من بين المصابين اشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وجروح متفرقة.

ووفق سجلات مستشفى برج البرلس المركزي، تبين أن المصابين هم: أحمد السيد السيد 17 سنة، مصاب بكدمات وسحجات، عصام السيد عبد السلام، 58 سنة، مصاب باشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ، وجروح متفرقة بالجسد، وحيد فوزي محمد، 18 سنة مصاب بكدمات وسحجات، حسن عبده حسن 15 سنة، مصاب بكدمات وسحجات.

كما أصيب محمد السيد حسن، 14 سنة، بكدمات وسحجات، أميرة وحيد محمد، 19 سنة، مصابة بما بعد الإرتجاج بالمخ، محمد عصام السيد، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، عصام علي أدم، 17 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، وجروح متفرقة.

كما أصيبت جومانا وائل عبد الغفار، 14 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، حنين وائل عبد الغفار، 17 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، أنور إبراهيم السيد، 17 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، يارا محمد صلاح، 21 سنة، مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، ومحمد السيد حمادة، 15 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، محمد رضا العيسوي، 17 سنة، مصاب ما بعد الإرتجاج بالمخ، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، فوزي أحمد حسن، 17 سنة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسد، زياد سعد كامل، 16 سنة مصاب بكدمات وسحجات بالجسد.