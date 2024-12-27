إصابة 6 أفراد من أسرة واحدة بتسمم غذائي في أسيوط

أسيوط ـ محمود عجمي:

أصيب 6 أفراد من أسرة واحدة، بحالة اشتباه تسمم نتيجة تناول وجبة فاسدة في مركز ديروط بمحافظة أسيوط.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، إخطارًا من مأمور مركز شرطة ديروط يفيد بوصول بلاغ من مستشفى ديروط العام حول استقباله ستة أشخاص من أسرة واحدة يعانون من أعراض تسمم بعد تناولهم وجبة أرز فاسدة في منزلهم بمنطقة القرشية التابعة لمركز ديروط.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث إلى موقع البلاغ، وأكد المصابون أنهم تناولوا وجبة الأرز الفاسدة في المنزل.

وجاءت أسماء المصابين كالتالي: بوسي ك. ع (40 عامًا)، سها ي. س (22 عامًا)، سما ي. س (17 عامًا)، لؤي ي. س (11 عامًا)، يسر ي. س (6 أعوام)، وأحمد ي. س (3 أعوام). تم تقديم الإسعافات الأولية لهم واستقرت حالتهم الصحية. وتحرر محضر بالواقعة، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ومباشرة التحقيقات.