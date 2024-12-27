أمطار عيد الميلاد تُغرق 7 مناطق بالإسكندرية.. وأجهزة المحافظة تتدخل -صور

طلبت البقاء ليوم واحد.. التدخل السريع في الغربية ينقذ مسنة من برد

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

واصلت الأجهزة التنفيذية بالإسكندرية بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي جهود التعامل مع موجة الأمطار الغزيرة التي تتعرض لها المحافظة والتي بلغت ذروتها مساء اليوم الجمعة.

بلاغات بتراكم مياه الأمطار في 7 مناطق

ورصدت غرفة عمليات محافظة الإسكندرية تجمعات لمياه الأمطار في 7 مناطق هي، شارع ملك حفني السياحي؛ وأمام الأكاديمية وكلية التربية الرياضية بمنطقة طوسون؛ وأسفل كوبرى 25 بنطاق حي المنتزة ثان؛ وشارع الأمان بنطاق حي غرب؛ وشارع 57 وشارع خالد بن الوليد بنطاق حي المنتزة أول؛ وشارع العقصي بنطاق حي شرق.

وقامت الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بالتنسيق مع شركة الصرف الصحي تراكمات مياه الأمطار بالمناطق المشار إليها؛ ومتابعة تحقيق السيولة المرورية بمختلف شوارع الإسكندرية.

محافظ الإسكندرية يوجه باستمرار التدخلات العاجلة

ووجه الفريق أحمد خالد؛ محافظ الإسكندرية رؤساء الأحياء والأجهزة التنفيذية المعنية بمتابعة تصريف مياه الأمطار بالشوارع، كما كلف المسئولين بغرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة بالمتابعة الفورية للموقف ورصد أي تداعيات ناتجة عن موجة الأمطار.



وكثفت جميع الأجهزة التنفيذية الجولات الميدانية المُكبرة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق التي لم تشهد حتى الآن تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بها هذا بالإضافة إلى مُتابعة مناسيب بيارات المحطات لاستيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار، والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين.

أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة

يُذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة. يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 _ 4234137) من أي محمول. كما يمكن الاتصال بالخط الساخن لشركة الصرف الصحي على الرقم 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب على الرقم 125.