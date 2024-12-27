لحظة تساقط الثلوج على الإسكندرية في نوة عيد الميلاد -فيديو وصور

الإسكندرية – محمد البدري ومحمد عامر:

رصد مقطع فيديو اللحظات الأولى لتساقط الثلوج بغزارة على محافظة الإسكندرية، مساء اليوم الجمعة؛ بالتزامن مع نوة عيد الميلاد التي تضرب المدينة الساحلية لليوم الثاني على التوالي.

وتساقطت حبات البرد "الثلوج" على أحياء متفرقة بالإسكندرية، مصحوبة بأمطار رعدية وانخفاض في درجات الحرارة إذ سجلت الصغرى 10 درجات مئوية.

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من المتوقع استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وما زالت فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية سانحة، خاصة المناطق القريبة من ساحل البحر، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة. تبقى الأجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، مع تسجيل درجة الحرارة الآن في القاهرة 15 درجة.

كان الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، أعلن رفع درجة الاستعداد والطوارئ في جميع الأجهزة التنفيذية على مستوى الأحياء، للتعامل مع موجة الطقس السيئ وسقوط الأمطار.

ووجه المحافظ رؤساء الأحياء وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية بتكثيف التواجد الميداني في الشارع على مدار الساعة لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار وخاصة بالمناطق الساخنة.

وتواصل 4 جهات التعامل مع تداعيات موجة الطقس السيئ هي الأحياء وشركات "الصرف الصحي، مياه الشرب، نهضة مصر"، مدعومة بسيارات شفط لكسح تجمعات مياه الأمطار من الشوارع والميادين، لضمان استمرار حركة المرور.