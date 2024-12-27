مشاكل نفسية تدفع مُعلم لغة إنجليزية فى المنوفية للانتحار

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم مُعلم لغة إنجليزية على الانتحار، فى إحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بورود بلاغ عن العثور على جثة رجل يُدعى "بدر.ع.ب" 43 عامًا، مُعلم لغة إنجليزية داخل مطبخ منزله.

وتبين أن المُعلم كان يُعاني مشاكل نفسية مؤخرًا، ويعالج بمستشفى شبين الكوم للنفسية والعصبية، وعقب عرض جثمانه على الطب الشرعي أكد عدم وجود شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بدفنه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.