لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

مشاكل نفسية تدفع مُعلم لغة إنجليزية فى المنوفية للانتحار

10:36 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

العثور على جثة رجل في منزله

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنوفية- أحمد الباهي:

أقدم مُعلم لغة إنجليزية على الانتحار، فى إحدى قرى مركز الباجور بمحافظة المنوفية، اليوم الجمعة، وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم.

وتلقى اللواء محمود الكموني مدير أمن المنوفية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة الباجور يفيد بورود بلاغ عن العثور على جثة رجل يُدعى "بدر.ع.ب" 43 عامًا، مُعلم لغة إنجليزية داخل مطبخ منزله.

وتبين أن المُعلم كان يُعاني مشاكل نفسية مؤخرًا، ويعالج بمستشفى شبين الكوم للنفسية والعصبية، وعقب عرض جثمانه على الطب الشرعي أكد عدم وجود شبهة جنائية، وصرحت النيابة العامة بدفنه.

وتعمل الدولة على تقديم الدعم للمرضى النفسيين من خلال أكثر من جهة خط ساخن لمساعدة من لديهم مشاكل نفسية أو رغبة في الانتحار، أبرزها الخط الساخن للأمانة العامة للصحة النفسية، بوزارة الصحة والسكان، لتلقي الاستفسارات النفسية والدعم النفسي، ومساندة الراغبين في الانتحار، من خلال رقم 08008880700، 0220816831، طول اليوم.

كما خصص المجلس القومي للصحة النفسية خط ساخن لتلقي الاستفسارات النفسية 20818102. وأكدت دار الإفتاء المصرية، أن الانتحار كبيرة من الكبائر وجريمة في حق النفس والشرع، والمنتحر ليس بكافر، ولا ينبغي التقليل من ذنب هذا الجرم وكذلك عدم إيجاد مبررات وخلق حالة من التعاطف مع هذا الأمر، وإنما التعامل معه على أنه مرض نفسي يمكن علاجه من خلال المتخصصين.

انتحار معلم أمن المنوفية شرطة الباجور جثة معلم
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

بالرابط.. الاستعلام عن نتيجة الامتحان الإلكتروني لـ1000 وظيفة بـ"الأوقاف"
مرصد الأزهر يُطلق صرخة إنسانية لحماية الطواقم الطبية وعمال الإغاثة بقطاع غزة
طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية