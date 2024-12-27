مصرع 3 شباب وإصابة اثنين آخرين فى حادث تصادم ببني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

لقى 3 طلاب مصرعهم وأصيب اثنين آخرين، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين، في نطاق مركز إهناسيا محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطارا من شرطة النجدة، بوقوع تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق قرية المماليك التابعة لمركز إهناسيا، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

وانتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين مصرع أحمد شعبان الجميل، 18 عامًا، ويوسف أحمد شعبان العجماوي، 15 عامًا، و جاسر محمد شافعي، 17 عامًا، وإصابة ماهر أسامة رمضان، 15 عامًا، وحمادة محمد عبد الفتاح، 15 عامًا، حالتهما خطرة.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.