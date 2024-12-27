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دفء قاتل.. اختناق 4 أشخاص فى شبرا الخيمة بسبب موقد التدفئة

10:23 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

اختناق 4 أشخاص بسبب التدفئة

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

أصيب 4 أشخاص من أسرة واحدة بحالات اختناق بسبب موقد التدفئة، وغلقهم المحكم للنوافذ داخل المنزل نطاق مدينة شبرا الخيمة في محافظة القليوبية.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى النيل بشبرا الخيمة، لتلقي العلاج وتقديم الإسعافات الأولية لهم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا يفيد بورود إشارة من مستشفى النيل بشبرا الخيمة بوصول 4 أشخاص من أسرة واحدة مصابين بحالات اختناق

وتبين من التحريات الأولية إصابتهم باختناق داخل منزلهم بمنطقة حوض العمدة بشبرا الخيمة أثناء التدفئة من موقد النار، داخل المنزل نتيجة غلقهم المحكم للنوافذ.

جرى تقديم الخدمات الطبية والعلاج اللازم لهم، وتحرير محضر بالواقعة.

التدفئة حالات اختناق شبرا الخيمة مستشفى النيل
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