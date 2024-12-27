ضحية حادث مأساوي.. أهالي المنوفية يقيمون ختمة قرآن للطالبة "رحيق جمعة" -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

تجمع عشرات الأهالي والأطفال أمام منزل الطالبة "رحيق السيد جمعة سلمان" حافظة القرآن، في قرية الحلامشة التابعة لمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية اليوم الجمعة، والتي رحلت في حادث مأساوي الاثنين الماضي، وأقاموا لها ختمة للقرآن.

وأوضح أهالي القرية أن هذه اللافتة تأتي عرفانًا لجهود الفتاة الراحلة في تحفيظ أطفال القرية لكتاب الله، مؤكدين أن بعضهم كان يعاني مشاكل في النطق بداعي أمراض نفسية وتخطى مراحل شفاء عديدة.

وكانت طالبة بالصف الثالث الثانوي الأزهري، تعرضت لحادث في مدينة بركة السبع، الاثنين الماضي، عقب سقوطها من دراجة نارية برفقة والدها أثناء ذهابها لأحد الدروس الخصوصية، مما تسبب في دهسها من سيارة مُسرعة ووفاتها، وشيع الأهالي جثمانها مساء ذات اليوم بقرية الحلامشة.

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