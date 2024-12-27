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4 مصابين في حادث تصادم في بني سويف

09:58 م الجمعة 27 ديسمبر 2024

إسعاف أرشيفية

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بني سويف-حمدي سليمان:

أصيب 4 أشخاص بإصابات مختلفة، في حادث تصادم دراجتين بخاريتين ، في نطاق مركز إهناسيا محافظة بني سويف.

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارا، من شرطة النجدة، بوقوع تصادم دراجتين بخاريتين، على طريق قرية المماليك التابعة لمركز إهناسيا غرب المحافظة، فجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين إصابة "أحمد.ش.م"، 18 عامًا، باشتباه كسر بالساقين، و"جاسر.م.ع"، 20 عامًا، بكسر فى الساقين، و "يوسف.أ.ش"، 15 عامًا، باشتباه مابعد الارتجاج، و"حمادة.ع"، 15 عامًا، باشتباه ما بعد الارتجاج.

جرى نقل المصابين إلى مستشفى إهناسيا التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وتحرر محضر بالواقعة.

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