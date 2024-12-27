رحيل مأساوي.. شرارة حريق تطفئ حياة "حنان" في القليوبية

القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

لقيت فتاة بمركز طوخ في محافظة القليوبية، مصرعها متأثرة بإصابتها بحروق بالغة، أثناء إعدادها وجبة الإفطار، حيث التهمت النار جزءا من إيشارب كانت ترتديه، وجرى نقلها أول أمس إلى مستشفى بنها العام ثم مستشفى أحمد عرابي بالعبور، وتوفيت اليوم الجمعة، متأثرة بإصابتها.

وكانت الأجهزة الأمنية بمركز طوخ في محافظة القليوبية، تلقت بلاغا بإصابة فتاة في الصف الأول الثانوي تدعى "حنان ف" 16 عاما بحروق بالغة، وبعد إجراء التحقيقات، تبين أنها كانت تعد وجبة الإفطار والتهمت النيران جزءا من إيشارب كانت ترتديه ولم تستطع السيطرة على النار التي أتت على ملابسها.

وأكد أحد أقارب الفتاة، وفاتها اليوم متأثرة بإصابتها فيما سادت حالة من الحزن بين الأهالي على وفاة الفتاة التي كانت تتمتع بحسن الخلق والتفوق الدراسي، ومن المقرر سيتم دفنها بمقابر الأسرة مساء اليوم، عقب انتهاء تصاريح الدفن.