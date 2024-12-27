مهرجان الفراولة.. قصة حب بين الإسماعيلية وأميرتها الصغيرة -صور

الإسماعيلية- أميرة يوسف:

تستعد محافظة الإسماعيلية لموسم حصاد الفراولة في عدد من مراكز ومدن المحافظة، ويحرص أهالي الإسماعيلية استقبال الفراولة بمراسم احتفالية مميزة اعتادوا عليها منذ الثمانينات بإقامة مهرجان الفراولة.

يقام مسابقة أميرة الفراولة لاختيار أجمل طفلة تحمل لقب العام ، وتنظم المسابقة في حفل يحضره المحافظ والقيادات التنفيذية يبدأ بتقديم فقرات فنية بمشاركة مجموعة من الأطفال.

ويقع الاختيار على إحدى المشاركات من الأطفال وتحصل على لقب أميرة الفراولة، وذلك بناء على مقاييس محددة كتفاعلها مع الجمهور وحضورها وطريقة العرض التي تقدمها على المسرح.

احتفال أميرة الفراولة تقليد شعبي ينتظره أهالي الإسماعيلية كل عام، حيث تنطلق الاحتفالات في الشوارع، ويقام مهرجان للزهور وتخرج سيارات من مراكز ومدن المحافظة مزينة بألوان مختلفة من الورود يستقلها طفلة صغيرة ترتدي فستانا أبيض، وتحمل طوق من الورد وتاج على رأسها تجوب شوارع الإسماعيلية في موكب كرنفالي على أنغام السمسمية.

من جانبه أعلن أسامة فهمي المتحدث الرسمي لمهرجان الفراولة، أن فعاليات المهرجان ستنطلق يناير المقبل وتستمر لمدة 3 أيام، وذلك بهدف دعم السياحة وإستقبال زوار الإسماعيلية من كل مكان لحضور المهرجان .

وأضاف أن هذا العام سيتم تنظيم فعاليات استثنائية ومختلفة خاصة أن محافظة الإسماعيلية من أشهر المحافظات في إنتاج محصول الفراولة، مؤكداً أن المهرجان يفتح آفاق جديدة للتسويق والتصدير فضلا عن التسويق للسياحة الزراعية

وتضم الإسماعيلية قرية الروضة أكبر القرى في إنتاج وتصدير الفراولة للإتحاد الأوروبي، حيث تتميز بإنتاج أنواع مختلفة من الشتلات وخبرة المزارعين في زراعة الفراولة.

وتتخطى المساحات المنزرعة بالفراولة 3500 فدان، وتحتل الفراولة المركز الثاني في الزراعات بالإسماعيلية بعد محصول المانجو، كما أن التربة في الإسماعيلية تتسم بخصوبتها واحتوائها على نسبة جيدة من المواد العضوية، ما يعزز من قدرة النباتات على النمو والتطور بشكل صحي.

ويعتمد مزارعو الإسماعيلية، على أساليب الزراعة الحديثة مثل الزراعة في البيوت المحمية أو على مصاطب مرتفعة لضمان تحكم أفضل في ظروف النمو.

كما يستخدم المزارعون تقنيات الري الحديثة مثل الري بالتنقيط للحفاظ على المياه وتحقيق استفادة أكبر من الموارد المائية.

تحظى الفراولة المنتجة في الإسماعيلية بسمعة طيبة في الأسواق المصرية والعربية، وتصدر إلى بعض الدول الأوروبية والآسيوية.

وتزرع في الإسماعيلية عدة أصناف من الفراولة، ولكن الأكثر شيوعًا هي الأصناف التي تتحمل درجات الحرارة المرتفعة مثل صنف “الكسبي” وصنف “الرويال”، هذه الأصناف تتميز بمقاومتها للأمراض وقوة تحملها للظروف البيئية في المنطقة.