3 جثث و12 مصابًا.. ننشر الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بسيارة نقل على صحراوى المنيا

المراغة تحتفي بشخصية العام في ملتقى ثقافي -فيديو وصور

المنيا - جمال محمد:

حصل "مصراوي" على الصور الأولى لحادث تصادم أتوبيس بمؤخرة سيارة نقل على الطريق الصحراوي الغربي شمالي غرب المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 أشخاص و12 آخرين.

وذكر مصدر بمديرية الصحة بالمنيا، أن غالبية الإصابات حالتها مستقرة، بعد أن نُقلت إلى مستشفى مغاغة المركزي، فيما جرى التحفظ على جثامين الضحايا في المشرحة.

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأوتوبيس، ووقوع عدد من الإصابات.

وانتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث، وتبين وقوعه بالقرب من مدخل مركز مغاغة شمالي غرب المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 12 آخرين أشخاص بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.