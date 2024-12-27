المنيا تخصص 34 مشروعًا بالمنطقة الصناعية خلال 2024

المنيا-جمال محمد:

أكد اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، أهمية تطوير المناطق الصناعية وإنشاء مناطق جديدة لتهيئة مناخ استثماري مشجع للمستثمرين الجادين وداعم للقطاع الخاص وجاذب للاستثمارات المحلية والخارجية، بما يسهم في زيادة الإنتاج، وتوفير فرص العمل، ورفع معدلات النمو الاقتصادي، في إطار رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية الصناعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي.

وأشار المحافظ إلى أنه خلال عام 2024 جرى تخصيص 34 مشروعاً بالمنطقة الصناعية بالمطاهرة، تضمنت مشروعات في مجالات إنتاج التقاوي، تصنيع وتجميع بودرات إلكترونية، صناعة الملابس الجاهزة، المنتجات الورقية والبلاستيكية، طحن وتكرير الملح الصخري، تصنيع الحلويات، توريد أثاث خشبي، والاستثمار العقاري، بالإضافة إلى مشروعات تكنولوجية وصناعية متنوعة.

وكشف المحافظ عن رفع كفاءة محطة المياه والصرف الصحي بالمنطقة الصناعية لحل المشكلات القائمة، وتهيئة البيئة المناسبة للنمو الصناعي، كما تم تخصيص مساحة 12,830 مترًا مربعًا لهيئة تنمية الصعيد لإقامة ورش حرفية لدعم المستثمرين وشباب الخريجين، بهدف زيادة الإنتاج وتوفير فرص عمل جديدة.

كما أشار إلى فتح باب التقديم على أراضٍ صناعية في منطقة وادي السرارية بمركز سمالوط لإقامة مشروعات كربونات الكالسيوم، الرخام، الجرانيت، والصناعات الثقيلة، مما يمثل انطلاقة صناعية واستثمارية جديدة.

وأعلن المحافظ عن إصدار قرار بشأن ضوابط استخدام القدرات الكهربائية غير المستغلة في المصانع المتعثرة، وهو ما أسهم في حل مشكلات عدة مصانع، منها مصنع المنيا للصناعات الدوائية، مما يعزز من استمرارية العمل ويدعم التنمية الصناعية بالمحافظة.