المحافظة اعتذرت للأهالي.. أسباب وتفاصيل قطع مياه الشرب عن مناطق بأسوان

أسوان - إيهاب عمران:

أصدرت محافظة أسوان، اليوم الجمعة، بيانا تعتذر فيه لأهالي مناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز "حى اللوتس "، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات لضعف أو انقطاع المياه خلال الأيام الماضية.

وأوضحت المحافظة في بيانها أنه نتيجة لقيام شركة المياه بعمل بعض التعديلات لزيادة معدل ضخ المياه في "حي اللوتس" الأمر الذي تطلب إفراغ خطوط هذه المناطق من المياه.

وأشارت محافظة أسوان، إلى أنه بعد انتهاء شركة المياه للتعديلات قامت بفتح المياه داخل الشبكة ونظرا لتهالك الشبكة ولطبيعة تضاريس الأرض، فضلاً عن وجود بعض الأعطال وانخفاض السحب نتيجة لدخول الهواء في الشبكة حدث مشاكل في استعادة ضخ المياه مرة أخرى داخل الشبكة الأمر الذي أدى إلى ضعف أو انقطاع المياه بمناطق المحمودية والصداقة الجديدة والإسكان المميز "حى اللوتس"، وبعض المناطق الواقعة بطريق السادات.

وأكد البيان أن شركة المياه حاولت استعادة ضخ المياه مرة أخرى خلال الساعات الماضية دون جدوى، لذى جرى التوجيه بالدفع بسيارات المياه للمناطق المتضررة لتلبية إحتياجات المواطنين هناك، إلى جانب التواصل مع المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى للدفع بفرق العمل الفنية المتخصصة من الشركة القابضة مدعمة بالمحابس وقطع الغيار والمهندسين والأطقم الفنية لمعاونة شركة مياه أسوان لحل هذه المشكلة.

وأضاف البيان: " تستكمل لجنة المراجعة الفنية برئاسة اللواء ياسر عبد الشافى معاون المحافظ للمشروعات، وعضوية دكتور بكلية الهندسة بجامعة أسوان ، ومتخصصين من الهيئة القومية وشركة مياه الشرب والصرف الصحى والإسكان وشركة المقاولون العرب والمتابعة الميدانية بالمحافظة أعمالها لمراجعة كافة المحابس والخزانات والروافع والشبكات للوقوف على الأسباب الحقيقية للمشكلة، ووضع الحلول العلمية والعملية الدائمة التى تساهم فى عدم تكرارها مرة أخرى، وتجرى حاليا جهود مضنية من كافة الجهات لاستعادة ضخ المياه في الشبكة في أسرع وقت ممكن.