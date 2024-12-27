رحلات ترفيهية ودورات تدريبية.. جهود لجنة ذوي الهمم بديوان الشرقية خلال 2024

الشرقية - ياسمين عزت:

ثمن المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية الجهد المبذول من لجنة ذوى الهمم بالديوان العام خلال عام 2024 الجاري، لتنظيم فعاليات ترفيهية لقادرون باختلاف ودورات تدريبية وورش توعوية للمتعاملين مع ذوى القدرات الخاصة بمراكز المدن ومديريات الخدمات.

أكد محافظ الشرقية إهتمام المحافظة بتقديم خدمات متميزة لذوى الهمم على مدار العام إيماناً بأهمية هذه الفئة واستمرار دعمها ودمجها في المجتمع، وذلك فور إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسي عام 2018 عام خاص لذوي الإعاقة في مصر، في خطوة إنسانية عظيمة تؤكد رعاية الدولة المصرية لهذه الفئة، وانحيازها الواضح لذوى القدرات الخاصة لإعداد مجتمع دامج خالي من الحواجز يضمن التمكين والحياة الكريمة للأشخاص ذوي الهمم وأسرهم.

ومن جانبه أوضح السيد أحمد الغندور رئيس لجنة ذوي الهمم بالديوان العام أنه خلال عام 2024 قامت اللجنة بالأنشطة التالية:

تنظيم يوم ترفيهي لـ 20 طالب وطالبة من ضعاف السمع والصم بمدرسة الأمل بمركز أبوحماد بمكتبة مصر العامة بالزقازيق بمناسبة يوم الأصم العربي.

دعوة 30 موظفا من مسئولي وحدات ذوى الهمم بمراكز المدن، الوحدات المحلية، المراكز التكنولوجية ومديريات الخدمات للتدريب على لغة الإشارة.





تنظيم يوم ترفيهي لذوى القدرات بالمنطقة الأثرية بتل بسطا للاحتفال بأعياد الربيع وشم النسيم.

مشاركة متحدى الإعاقة من منتجي الحرف والمشغولات اليدوية في معرضي يوم الشرقية بساحة بيت القاضي بشارع المعز بالقاهرة التاريخية وشارع الجلاء بمدينة الزقازيق.

تنظيم 4 دورات تدريبية خلال شهر أكتوبر الماضي لتدريب 360 موظف من مختلف مراكز المحافظة على من ديوان عام محافظة الشرقية والمراكز والمدن والأحياء التابعة ومديريات الخدمات وشركة الكهرباء، في مكتبة مصر العامة بالزقازيق، ومركز التنمية الشبابية بلبيس، مركز التنمية الشبابية أبو كبير ومركز التنمية الشبابية بفاقو على أساسيات لغة الإشارة والإرشاد الأسري والتثقيف الصحي لتيسير التعامل مع الصم وضعاف السمع و ذوى الهمم والمساندة النفسية لمتحدي الإعاقة.

تنظيم دورة تدريبية لعدد 250 طالب من المعهد العالي للخدمة الاجتماعية بكفر صقر على أساسيات لغة الإشارة.

تنفيذ ورشة توعية لتدريب عدد 220 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمديريات التربية والتعليم، الشئون الصحية، الشباب والرياضة والعمل على التكامل الحسي و الإرشاد الأسري وحماية الطفل وذلك خلال شهر نوفمبر الماضي.

تنفيذ ورشة توعية لعدد 240 من الأخصائيين الاجتماعيين والنفسيين بمديريات التربية والتعليم، الشئون الصحية، الشباب والرياضة والعمل على القوانين والتشريعات التي سنتها الدولة لحماية ذوي الإحتياجات الخاصة والدمج التعليمي وأساليب التعامل مع ذوي الهمم وحماية الطفل وذلك خلال شهر ديسمبر الجارى.

تنظيم رحلتين شهرياً لطلبة مدارس التربية الخاصة لزيارة مكتبة مصر العامة ومتحف آثار تل بسطا وتقوم المحافظة بتوفير وسيلة نقل آمنة للطلاب.