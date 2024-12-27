طقس أوروبي.. 25 صورة ترصد أمطار نوة عيد الميلاد في الإسكندرية

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

واصلت موجة الطقس السيء ضرب محافظة الإسكندرية، حيث تعرضت مناطق متفرقة، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة، صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت الصغرى 10 درجة مئوية.

يأتي ذلك بالتزامن مع بدء نوة عيد الميلاد، التي جاءت مبكرة عن موعدها المعتاد بنحو 48 ساعة، إذ تبدأ عادة في 28 ديسمبر من كل عام، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية تستمر لنحو يومين.

توقعات هيئة الأرصاد الجوية

ووفقًا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من المتوقع استمرار نشاط الرياح على معظم الأنحاء، حيث تتراوح سرعتها بين 30 إلى 40 كم/ساعة، مما يؤدي إلى إثارة الأتربة وزيادة الإحساس ببرودة الطقس.

وما زالت فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية سانحة، خاصة المناطق القريبة من ساحل البحر، حيث تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة. تبقى الأجواء باردة نهارًا وشديدة البرودة ليلًا، مع تسجيل درجة الحرارة الآن في القاهرة 15 درجة.

طوارىء في الإسكندرية

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أحياء المحافظة لمواجهة نوة عيد الميلاد الحالية، بعد توقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار متفاوتة الشدة قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وأكد محافظ الإسكندرية على التنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار وضمان تحقيق السيولة المرورية. كما وجه بمتابعة الموقف بشكل فوري من خلال غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة، ورصد أي تداعيات ناتجة عن الأمطار.

خطة مواجهة نوة عيد الميلاد

اتخذت محافظة الإسكندرية 7 إجراءات للتعامل مع موجة الطقس السيء، تضمنت رفع درجة الاستعداد في كافة أحياء المحافظة لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ؛ التنسيق مع شركة الصرف الصحي لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار والتأكد من عدم تراكمها في الشوارع؛ التأكد من تحقيق السيولة المرورية من خلال متابعة حركة المرور وتوجيه السيارات بعيدًا عن المناطق المتأثرة.

وشملت الإجراءات المتخذة من المحافظة المتابعة الفورية للموقف من خلال غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة لرصد أي تداعيات ناتجة عن الأمطار؛ تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، خاصة في المناطق التي لم تشهد تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بعد؛ ومتابعة مناسيب بيارات المحطات لضمان استيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار ومنع حدوث فيضانات؛ والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من خلال فرق ميدانية متخصصة تعمل على مدار الساعة.

استعدادات شركة الصرف الصحي

قال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى رفع حالة الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ وضمان استمرار حركة المرور.

تضمنت خطة مواجهة نوة عيد الميلاد استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، فضلًا عن استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين.

أرقام الطوارئ والخطوط الساخنة

يُذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة. يمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 _ 4234137) من أي محمول. كما يمكن الاتصال بالخط الساخن لشركة الصرف الصحي على الرقم 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب على الرقم 125.

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