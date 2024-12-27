النقل دخلت في الأتوبيس.. ارتفاع ضحايا حادث صحراوي المنيا إلى 3 وفيات و12 مصابا

المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن ارتفاع حصيلة ضحايا ومصابي حادث تصادم سيارة نقل وأتوبيس، على الطريق الصحراوي الغربي شمالي غرب المحافظة، إلى 3 وفيات و12 مصابا.

وذكر مصدر بالمديرية، أن غالبية الإصابات حالتها مستقرة، بعد أن تم نقلها إلى مستشفى مغاغة المركزي، فيما تم التحفظ على جثامين الضحايا في المشرحة.

وكانت تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا إخطاراً بورود إشارة من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث تصادم بين سيارة نقل وأوتوبيس، ووقوع عدد من الإصابات.

انتقلت سيارات الإسعاف والأجهزة الأمنية لموقع الحادث وتبين وقوعه بالقرب من مدخل مركز مغاغة شمالي غرب المحافظة، مما أسفر عن مصرع 3 وإصابة 12 آخرين أشخاص بكسور وكدمات متنوعة واشتباه ما بعد الارتجاج بالمخ.

جرى نقل الجثث والمصابين إلى مستشفى مغاغة المركزي، والتحفظ على المركبتين، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.