"سهرة بـ 20 جنيه".. سينما الشعب بالشرقية تستقبل المواطنين للاحتفال بليلة رأس السنة

الشرقية - ياسمين عزت:

أعلن قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية برعاية وزارة الثقافة عن استقبال مواطني المحافظة للاحتفال برأس السنة الميلادية الجديدة 2025 بمشاهدة الفيلم السينمائي "الهنا اللي أنا فيه" وفيلم "الهوى سلطان" بأرخص سعر لتذكرة السينما في مصر.

أوضح أحمد كارم مدير قصر ثقافة الزقازيق بمحافظة الشرقية عن استعداد قاعة عرض الأفلام السينمائية لاستقبال المواطنين للاحتفال بليلة رأس السنة بأرخص سعر.

وأشار إلى عرض فيلم "الهنا اللي أنا فيه"، بطولة نجوم السينما "كريم محمود عبد العزيز، دينا الشربيني، ياسمين رئيس وحاتم صلاح، مريم الجندي والطفلة دالا حربي من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعي".

كما يعرض فيلم "الهوى سلطان" بطولة منة شلبي، أحمد داود، أحمد خالد صالح، جيهان الشماشرجى، سوسن بدر، خالد كمال، فدوى عابد، نورين أبو سعدة، عماد رشاد وتأليف وإخراج هبة يسرى.

وأضاف أن القصر ينظم حفلات متتالية على مدار اليوم، بواقع 7 حفلات يومية بدءا من الساعة 12 ظهرا وحتى 10 مساء على أن تكون كل حفلة ساعتين مدة عرض الفيلم.

وأعلن عن مواعيد عرض الحفلات لكل من الفيلمين، لافتا إلى تخصيص 4 حفلات على مدار اليوم، مخصصة لفيلم "الهنا اللي أنا فيه" في حفلات 12 ظهرا، 2 مساء، 6 مساء و8 مساء.

كما يعرض فيلم "الهوى سلطان" في 3 حفلات على مدار اليوم، بدءا من حفلة 10 صباحا، ثم حفلتي 4 و10 مساء، مشيرا إلى أن سعر التذكرة 20 جنيها للفرد، و40 جنيها للحفلات الليلية.