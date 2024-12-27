حصاد 2024.. 2 مليار جنيه تغير وجه جنوب سيناء بمشروعات عملاقة

جنوب سيناء – رضا السيد:

شهدت محافظة جنوب سيناء خلال عام 2024، افتتاح العديد من المشروعات التنموية الكبرى، ومشروعات البنية التحتية من مياه شرب وصرف صحي، و طرق، وإسكان ومنشآت صحية، وتطوير المدارس، وذلك بتكلفة تتخطى الـ 2 مليار جنيه.

مجمع الفيروز الطبي بطور سيناء

قال اللواء خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، إن من أهم المشروعات التي جرى افتتاحها خلال عام 204 هو مجمع الفيروز الطبي بمدينة طور سيناء، والذي نفذته الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بتكلفة 1.353 مليار جنيه، مؤكدًا أن افتتاح المجمع يعد إنجازًا حقيقيًا كونه قضى على المعاناة التي شهدها مواطني المدينة لسنوات من عدم وجود مستشفى به، والمجمع يتضمن غرف عمليات، وقسم خاص للنساء والولادة، و قسمًا داخليًا بسعة 27 سريرًا و4 أسرّة عناية مركزة، إضافة إلى 11 حضانة أطفال وغرفة عزل، وأيضًا أقسامًا للأشعة تحتوي على جهازين للأشعة العادية، وجهازين للأشعة السونار، وجهاز أشعة مقطعية، ومعمل لأمراض الدم، ومعمل للكيمياء الحيوية، ومعمل الأمراض المتوطنة، ووحدة للغسيل الكلوي، ووحدة للسمعيات.

التعليم ما قبل الجامعي

وأوضح المحافظ في تصريح اليوم، أنه جرى إجراء صيانة شاملة لعدة مدارس ضمن خطة المحافظة بالاهتمام بلعليم ما قبل الجامعي، بينهم مدرسة الشهيد أحمد المنسي للتربية الفكرية بطور سيناء، بتكلفة 1.52 مليون جنيه، ومدرسة السادات الإعدادية برأس سدر بتكلفة 1.079 مليون جنيه

المشروعات الترفيهية والمسرح الصيفي

وأكد أنه جرى إنشاء حدائق وتطوير المنطقة المحيطة بمسرح طور سيناء الصيفي بتكلفة 9.9 مليون جنيه، واستكمال الممشى السياحي بمدينة دهب بتكلفة 3.6 مليون جنيه، وافتتاح المسرح الصيفي الذي أقيم على مساحة 11 ألف متر مربع بتكلفة 160 مليون جنيه، ليكون منارة ثقافية ليس لأبناء مدينة الطور فقط، ولكنه مجهز لاستيعاب كافة المواهب على مستوى مدن المحافظة، لعرض الفنون الهادفة، ويتضمن مسرح مكشوف يسع لاستقبال نحو 2000 مشاهد، وقاعة للفنون التشكيلية وأخرى للفنون الشعبية، ومبنى إداري للعاملين، ومبنى لكبار الزوار، ونادي للأدب، ونادي للمرأة، ومبان أنشطة الطفل، ومنفذ دائم لبيع إصدارات هيئة قصور الثقافة، ومبنى خدمات للجمهور، والخدمات التشغيلية للموقع، وقاعة كبرى للمؤتمرات، وقاعة للمحاضرات، مكتبتين للأطفال والكبار، ونوادي التكنولوجيا، وسينما.

مياه الشرب والصرف الصحي

وتابع : كما جرى إحلال وتجديد محطة رفع الصرف الصحي الرئيسية بمدينة رأس سد بتكلفة 10.78 مليون جنيه، وإحلال وتجديد شبكات مياه بمدينة نويبع بتكلفة 4.218 مليون جنيه.

الكهرباء

وأشار إلى أنه جرى توصيل التيار الكهربائي للتجمع التنموي بوادي سعال التابع لمدينة سانت كاترين بتكلفة 37 مليون جنيه، وتوصيل التيار الكهربائي لمعسكر الشباب بطور سيناء بتكلفة 1.2 مليون جنيه.