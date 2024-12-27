أمطار غزيرة.. الإسكندرية تعلن الطوارئ لمواجهة نوة عيد الميلاد (صور)

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

أعلن الفريق أحمد خالد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى في كافة أحياء المحافظة لمواجهة نوة عيد الميلاد الحالية، والتي تشهد سقوط أمطار متفاوتة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة تصل إلى 10 مئوية للصغرى.

تأتي هذه الإجراءات استجابة لتوقعات هيئة الأرصاد الجوية التي تشير إلى تعرض المحافظة لأمطار خفيفة إلى متوسطة قد تكون رعدية أحيانًا على فترات متقطعة.

وتعرضت أنحاء متفرقة في الإسكندرية، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى غزيرة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة.

وأكد محافظ الإسكندرية على التنسيق الكامل مع شركة الصرف الصحي لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار وضمان تحقيق السيولة المرورية.

كما وجه بمتابعة الموقف بشكل فوري من خلال غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة، ورصد أي تداعيات ناتجة عن الأمطار.

واتخذت المحافظة 7 إجراءات للتعامل مع موجة الطقس السيء تضمنت "رفع درجة الاستعداد في كافة أحياء المحافظة لضمان الجاهزية التامة للتعامل مع أي طارئ؛ التنسيق مع شركة الصرف الصحي لمتابعة أعمال تصريف مياه الأمطار والتأكد من عدم تراكمها في الشوارع؛ التأكد من تحقيق السيولة المرورية من خلال متابعة حركة المرور وتوجيه السيارات بعيدًا عن المناطق المتأثرة."

كما شملت الإجراءات المتخذة من المحافظة "المتابعة الفورية للموقف من خلال غرفة عمليات المحافظة ومركز السيطرة لرصد أي تداعيات ناتجة عن الأمطار؛ تكثيف الجولات الميدانية لمتابعة أعمال تصريف تجمعات مياه الأمطار، خاصة في المناطق التي لم تشهد تنفيذ مشروع الاستراتيجية المتكاملة لإدارة مياه الأمطار بعد؛ ومتابعة مناسيب بيارات المحطات لضمان استيعاب أكبر كمية من مياه الأمطار ومنع حدوث فيضانات؛ والاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين من خلال فرق ميدانية متخصصة تعمل على مدار الساعة.

يُذكر أن أرقام غرف الطوارئ والخطوط الساخنة لتلقي بلاغات المواطنين بمحافظة الإسكندرية تعمل على مدار 24 ساعة لتلقي الشكاوى الطارئة والعاجلة.

ويمكن للمواطنين الاتصال بالخط الساخن 114 من التليفون الأرضي، أو على أرقام (4234132 _ 4234131 _ 4234133 _ 4234134 _ 4234135 _ 4234136 _ 4234137) من أي محمول.

كما يمكن الاتصال بالخط الساخن لشركة الصرف الصحي على الرقم 175، والخط الساخن لشركة مياه الشرب على الرقم 125.

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