استغرقت 4 ساعات.. جراحة دقيقة تعيد قطًا إلى الحياة بعد دهسه بسيارة في الغربية

الغربية - مروة شاهين

نجح فريق، من طبي قسم الرعاية التناسلية عيادة الحيوانات الأليفة، بمديرية الطب البيطري، بمحافظة الغربية، من إجراء جراحة لإعادة تثبيت كسر بعظم العضد بالقدم الأمامية اليمنى وكسر بعظمتى الساعد بالقدم الأمامية اليسرى، لأحد القطط، بعد تعرضه إلى إصابة بالغة نتيجة حادث سيارة.

وأكد الدكتور عادل عبدالعزيز مدير مديرية الطب البيطرى بالغربية، أن العملية الجراحية استغرقت قرابة 4 ساعات، وتطلبت مهارات متقدمة وتقنيات لترميم العظم المكسور حتى يتمكن القط من العودة إلى حياته الطبيعية في أقرب وقت.

وأضاف عبد العزيز أن هذا التدخل الجراحي يعد نقلة نوعية في مديرية الطب البيطرى بالغربية، حيث يعزز من إمكانية إجراء عمليات دقيقة للحيوانات الأليفة بما يساهم في تحسين جودة حياتها وبتكلفة غير مبالغ فيها، مشيراً إلى أن العملية الجراحية ضمت كلا من، الدكتور محمد الخولى والدكتورة عبير حسن والدكتور محمد المراكبي والدكتورة نغم البندارى بعيادة الحيوانات الأليفة.