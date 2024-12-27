زراعة 64 قرنية وإجراء 10 عمليات مياه بيضاء بمستشفيات المنيا للقضاء على قوائم الانتظار

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المنيا- جمال محمد:

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا عن إجراء 64 عملية زراعة قرنية داخل مستشفى رمد المنيا، ضمن مبادرة القضاء على قوائم الانتظار وعلى نفقة الدولة.

وقام بإجراء العمليات الدكتورة أحمد عبد الحميد، استشاري القرنيات وأستاذ طب وجراحة العيون بجامعة المنيا و مدير مستشفى العيون الجامعي، وقدمت المديرية الشكر للطبيب وكافة جهازه الطبي المعاون على إجراء تلك العمليات بنجاح.

كما أعلنت المديرية عن إجراء مستشفى رمد ملوي 10 عمليات إزالة المياه البيضاء (الكاتاركت) لمرضى من مستحقي العلاج على نفقة الدولة، مع استمرار الجهود لتقديم أفضل الخدمات الطبية للمواطنين، بما يشكل نقلة نوعية في مجال جراحات العيون بالصعيد.

وقام بإجراء العمليات فريق متميز بتعاون مشترك من أطباء الصحة وجامعة أسيوط وضم كل من: الدكتور وائل على محمد استشارى العيون بجامعة أسيوط، والدكتور يوسف نعيم سمعان مدير المستشفى، والدكتورة مودي محسن رئيس الهيئة الطبية بالمستشفى.