نوة عيد الميلاد تضرب من جديد.. أمطار وانخفاض الحرارة إلى 10 مئوية بالإسكندرية - صور

الإسكندرية - محمد البدري ومحمد عامر:

تعرضت مناطق متفرقة في شرق ووسط الإسكندرية، اليوم الجمعة، لسقوط أمطار متفاوتة الشدة بين متوسطة إلى خفيفة صاحبها انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت الصغرى 10 درجات مئوية.

وتزامنت موجة الطقس السيئ مع بدء نوة عيد الميلاد والتي جاءت مبكرة عن موعدها المعتاد بنحو 48 ساعة، إذ تبدأ عادة في 28 ديسمبر من كل عام، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية تستمر لنحو يومين.

ووفقا للهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، من المتوقع استمرار نشاط الرياح علي معظم الأنحاء حيث تتراوح سرعة الرياح ما بين 30 إلى 40 كم/ساعة وتؤدي إلى إثارة الأتربة و مزيد من الإحساس ببرودة الطقس، فيما مازالت فرص سقوط الأمطار علي السواحل الشمالية سانحة، خاصة المناطق القريبة من ساحل البحر تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة.

وتبقي الأجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا درجة الحرارة الآن علي القاهرة 15 درجة.

ووفقًا لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، يتوقع أن تشهد الإسكندرية، اليوم الجمعة، أمطار رعدية تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ورياح ما يزيد من برودة الطقس.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى رفع حالة الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ وضمان استمرار حركة المرور.

وتضمنت خطة مواجهة نوة عيد الميلاد استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، فضلًا عن استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين.

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