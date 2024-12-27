بسبب كسر خط رئيسي .. قطع مياه الشرب عن عدة مناطق في الإسكندرية

الإسكندرية- محمد عامر:

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية، اليوم الجمعة، قطع المياه عن عدة مناطق غربي المحافظة، بسبب حدوث كسر مفاجئ في خط رئيسي أمام مدخل نادي الصيد.

وأشار بيان صادر عن الشركة إلى حدوث كسر مفاجئ بالخط الناقل للمياه قطر 1000 مم أمام مدخل نادي الصيد.

وأضافت الشركة أنه سيجري قطع المياه عن عدة مناطق بدءًا من منطقة القباري مرورًا بمنطقة المكس وحتى الكيلو 21 طريق الإسكندرية – مطروح الساحلي الدولي.

وأكدت شركة مياه الشرب بالإسكندرية عودة مياه الشرب بالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من عملية الإصلاح المقرر أن تستغرق نحو 6 ساعات.