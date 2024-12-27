فاجأت الإسكندرية ليلًا.. كل ما تريد معرفته عن نوة عيد الميلاد- صور

بالصور- مغامرون في رحلة تحدي الصفر درجة مئوية إلى قمة جبل موسى

الإسكندرية- محمد عامر:

فاجأت نوة عيد الميلاد الإسكندرية يصاحبها هطول أمطار غزيرة ورياح غربية وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ بدأت قبل موعدها المعتاد سنويًا بنحو 48 ساعة.

ووفقًا لشركة الصرف الصحي بالإسكندرية، يتوقع أن تشهد الإسكندرية، اليوم الجمعة، أمطار رعدية تكون خفيفة إلى متوسطة الشدة وانخفاض في درجات الحرارة ورياح ما يزيد من برودة الطقس.

وقال اللواء محمود نافع، رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، إنه جرى رفع حالة الطوارئ ونشر سيارات شفط المياه بالشوارع والميادين للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ وضمان استمرار حركة المرور.

وتضمنت خطة مواجهة نوة عيد الميلاد استمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، ومواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة، ومتابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، فضلًا عن استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقى شكاوى المواطنين.

ويستعرض "مصراوي" أبرز المعلومات عن "نوة عيد الميلاد":

- تهب على الإسكندرية في صورة رياح غربية وأمطار غزيرة جدا.

- تبدأ في الأسبوع الأخير من شهر ديسمبر كل عام، وعادة بدءًا من يوم 28 ديسمبر.

- تستمر نوة عيد الميلاد غالبًا نحو يومين فقط.

- تشتق نوة "عيد الميلاد" اسمها من حلولها خلال احتفالات الأقباط بعيد ميلاد السيد المسيح.

- يرتفع موج البحر يرتفع خلالها وتتوقف رحلات الصيد وأحيانا الملاحة البحرية أيضا.

- يعقبها نوة"رأس السنة" والتي تشهد أمطار أيضا لمدة 4 أيام.

يشار إلى أن عروس المتوسط تتعرض لـ 18 نوة في الشتاء- قد تتأخر أو تتقدم أيام- إلا أنها لا تغيب، ويعرفها الصيادون والعاملون في بحر إسكندرية بأسماء معينة.









