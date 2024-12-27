بالصور- حريق هائل في مطعم بيتزا بالقليوبية

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القليوبية - أسامة عبدالرحمن:

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق اندلع صباح اليوم الجمعة، في مطعم بيتزا بمنطقة شرق السكة الحديد بجوار مزلقان القطار بأبو زعبل بالخانكة.

وتلقى اللواء عبدالفتاح القصاص، مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القليوبية، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد باندلاع حريق في مطعم بيتزا بمنطقة شرق السكة الحديد بجوار مزلقان القطار بأبو زعبل.

انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحريق، جرى إخطار طوارئ الغاز، وتم أيضاً إخطار نقطة إسعاف أبو زعبل، ودفعت قوات الحماية المدنية بسيارة إطفاء وتمكنوا من إخماد الحريق قبل امتداده للمباني المجاورة، وجار حصر الخسائر المادية الناتجة عن الحريق.

وحرر محضر بالواقعة، وبدأ رجال المباحث التحقيق في الواقعة لمعرفة سبب اندلاع الحريق، ومدى وجود شبهة جنائية في اندلاع الحريق من عدمه.