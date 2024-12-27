بالصور- محافظ أسيوط يوافق على المخططات التفصيلية لمدينتي الفتح وأبوتيج

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أسيوط - محمود عجمي:

وافق المجلس التنفيذي لمحافظة أسيوط، برئاسة اللواء دكتور هشام أبو النصر المحافظ، على مذكرة الإدارة العامة للتخطيط العمراني بشأن اعتماد المخططات التفصيلية لمدينة الفتح وأبوتيج.

جاء ذلك بحضور الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبو عقيل السكرتير العام للمحافظة وخالد عبدالرؤوف السكرتير العام المساعد واللواء عمرو هندى مساعد مدير أمن أسيوط والمستشار محمد محمود كامل وكيل مجلس الدولة المستشار القانونى للمحافظة ومديري مديريات الخدمات ورؤساء المراكز والأحياء ومديرى إدارات الديوان العام والمشاريع وشركات المرافق.

وشدد المحافظ على الإسراع بملف المتغيرات المكانية ورصد أى متغير جديد محذراً كل من يتهاون في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه هذا الملف الهام مطالباً بالعمل خلال أيام العطلات والأجازات الرسمية وتنظيم حملات من الزراعة والرى لرصد أى تعديات مشدداً على الإسراع بملف التصالح والتقنين وإنهاء الملفات والنزول على الطبيعة.

وأكد المحافظ على عدم ترك أى أرض فضاء حتى لا تكون عرضة لأى تعديات وبحث استغلال تلك الأراضي التابعة للمحافظة أو لجهات الولاية في مشروعات تعود بالنفع على المواطن الأسيوطي.

كما استعرض المحافظ الجهود المبذولة لإنجاح مبادرة تخفيض أسعار الخضروات والفواكه من المزارع مباشرة بعيداً عن الحلقات الوسيطة.

وشدد أبوالنصر على إتخاذ كافة الإجراءات ضد كل من يقوم بتشوين مواد البناء على الطرق الرئيسية وأملاك الرى مكلفاً رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والرى بمراجعة التراخيص الممنوحة لهم .

وكلف المحافظ رؤساء المراكز والمدن والأحياء بإعداد بيان يومى بما تم توريده من مخلفات لمصانع الأسمدة طبقاً للإجراءات المتبعة في هذا الشأن.

وخلال المجلس تم استعراض مذكرة مركز ومدينة البدارى بشأن تأجير الدور الثالث من المبنى الجديد بمجلس مدينة البدارى بمساحة 400 م2 لمأمورية الضرائب العقارية بالبدارى ومذكرة تأجير مبنى الصيانة بالبدارى على مساحة 140 م2 لتكون مقرا لشركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبدارى حيث أمر المحافظ باتخاذ إجراءات تخصيص الموقع المشار إليه وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

كما وافق المجلس على قبول التبرعات المقدمة لصالح صندوق الخدمات والتنمية المحلية مقدما الشكر للمتبرعين.