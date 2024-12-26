صوت الرعد يهز السماء.. أمطار عيد الميلاد تضرب الإسكندرية مبكرًا (فيديو وصور)

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الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

تعرضت أحياء متفرقة من الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، لهطول أمطار متوسطة إلى خفيفة مع استمرار الصقيع وانخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، إذ سجلت الصغرى 11 درجة مئوية.

وتزامنت موجة الطقس السيئ مع بدء نوة عيد الميلاد والتي جاءت قبل موعدها بيومين، إذ تبدأ عادة في 28 ديسمبر من كل عام، ويصاحبها أمطار شديدة ورياح غربية تستمر لنحو يومين.

وهزت أصوات الرعد سماء الإسكندرية تزامنًا مع هطول الأمطار وذلك دون تأثير على حركة المرور أو الملاحة البحرية حتى الآن، فيما أعلنت شركة الصرف الصحي رفع حالة الطوارئ للتعامل مع تداعيات الطقس السيئ.

وأشار اللواء محمود نافع، رئيس الشركة، إلى نشر سيارات شفط لرفع المياه من الشوارع والميادين واستمرار أعمال تطهير الشنايش والمطابق والبيارات، وذلك لضمان استمرار حركة المرور دون التأثر بالأمطار.

وأضاف نافع، أنه يتم مواصلة أعمال تفريغ بيارات محطات الرفع على مدار الساعة،و متابعة مناسيب المصارف على مدار الساعة، مؤكدًا استمرار عمل غرفة الطوارئ والخط الساخن 175 طوال اليوم لتلقي شكاوى المواطنين.