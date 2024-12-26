بُترت من شدة التصادم وفُقدت.. العثور على جثة دون قدم في حادث برج العرب (صور)

الإسكندرية - محمد عامر ومحمد البدري:

كشفت المعاينة الأولية لموقع حادث التصادم المروع بين سيارتي نقل ثقيل "تريلا" على طريق مطار برج العرب غربي الإسكندرية، مساء اليوم الخميس، عن وقوع حالة وفاة وإصابة شخص آخر.

وتبين من الفحص أن الحادث أدى إلى مصرع شخص أمام محطة وقود بالطريق المشار إليه، حيث عُثر على جثته دون قدم بعدما بُترت بسبب شدة الاصطدام. وتم نقل الجثة إلى المستشفى، فيما يجري البحث عن القدم في محيط موقع الحادث.

كان اللواء حسن عطية، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، قد تلقى إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق مطار برج العرب باتجاه بهيج.

انتقل ضباط القسم والمرور برفقة سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، وتبين من الفحص اصطدام سيارتي نقل ثقيل "تريلا" بالطريق المذكور، ووجود آثار زيت على الطريق.

أسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة آخر، وتم نقل المصاب إلى مستشفى برج العرب لتلقي العلاج اللازم، والجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة العامة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وجارٍ العرض على النيابة العامة للتحقيق.