"الألف الذهبية".. خدمات طبية مجانية لـ43 ألف سيدة في 4 أيام بالشرقية (صور)

الشرقية - ياسمين عزت:

قدّمت الفرق الطبية بمحافظة الشرقية خدمات طبية مجانية لـ10,680 سيدة خلال اليوم الرابع من المرحلة الثانية للحملة التنشيطية لتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، التي تأتي تحت شعار "مشوار الألف الذهبية.. يبدأ بخطوة".

وأوضحت مديرية الصحة بالشرقية، بقيادة الدكتور هاني جميعة وكيل الوزارة، أن إجمالي السيدات المستفيدات من خدمات تنظيم الأسرة بلغ 42,929 سيدة خلال أربعة أيام، منهن 6,239 سيدة حصلن على وسائل تنظيم الأسرة. كما تم تقديم خدمات متابعة الحمل لـ25,913 سيدة.

وأشارت المديرية إلى أن الحملة انطلقت يوم الأحد الماضي بقيادة الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، وتهدف إلى تعزيز خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية بالمحافظة.

من جانبه، أوضح الدكتور هاني جميعة أن حملة "مشوار الألف الذهبية... يبدأ بخطوة"، التي تُنفّذ خلال الفترة من 15 إلى 26 ديسمبر على مرحلتين، تشمل تقديم خدمات متابعة الحمل، والفحص بالسونار، والكشف الطبي في تخصصات الباطنة العامة والأطفال، إلى جانب الكشف النسائي.

وأشار جميعة إلى أن تنظيم الأسرة يُعد أحد أهم عشرة إنجازات في مجال الصحة العامة في القرن العشرين، وفقًا لمركز السيطرة على الأمراض والوقاية (CDC)، كما أنه وسيلة أساسية للحد من النمو السكاني وتبعاته السلبية على الاقتصاد والبيئة.

بدورها، أوضحت الدكتورة عايدة عطية أن الحملة تستهدف تقديم الخدمات مجانًا لجميع السيدات المستهدفات.

وأضافت أن المرحلة الثانية تقدّم الخدمات من خلال 257 عيادة تنظيم أسرة ثابتة في الوحدات والمراكز الطبية والمستشفيات، مدعومة بخدمات الأخصائيين، بالإضافة إلى 11 عيادة طبية متنقلة لضمان وصول الخدمات إلى المناطق النائية والعشوائية في جميع أنحاء المحافظة.

ويشارك في الحملة 81 طبيبًا مدرّبًا، و317 ممرضة، و468 رائدة ريفية ومثقفة سكانية.