الزراعة توزع أبقار مجانية على 46 سيدة في وادي النقرة بأسوان (صور)

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أسوان - إيهاب عمران:

وزع مشروع التنمية الزراعية المستدامة وسبل المعيشة، بالتعاون مع الصندوق الدولي للتنمية الزراعية "إيفاد"، عدد من الأبقار على 46 سيدة من قرى منطقة وادي النقرة بمحافظة أسوان.

وأوضح دكتور هاني درويش، المدير التنفيذي للمشروع، أن المشروع قام بتوزيع 23 منحة تحتوي على أبقار لـ 46 سيدة من القرى المستفيدة مثل قرية الحكمة وقرية الآمال وقرية البراعم وقرية الكرامة وقرية المنار.

وأضاف درويش أن هذه المنح تأتي ضمن خطة وزارة الزراعة لإقامة مجتمع زراعي متكامل في مناطق الاستصلاح الجديدة، وإيمانًا بأهمية دور المرأة الريفية في تنمية المجتمع الزراعي.

وأشار إلى أن المشروع سبق وأن وزع 202 منحة في مرحلتين سابقتين على المرأة الريفية بمشاريع صغيرة مدرة للدخل مثل الأبقار والجاموس والأغنام وماكينات الخياطة وغيرها.

كما أشار إلى توزيع 700 منحة لنساء ريفيات وبعض المعدات الزراعية في محافظة المنيا، ضمن جهود متواصلة لتحسين مستوى المعيشة في المناطق الريفية.