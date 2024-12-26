13 فندقًا بالإسكندرية تحصل على تراخيص حفلات رأس السنة.. ونسبة الإشغالات 90%

الإسكندرية - محمد البدري:

قال عبد الوهاب محمد؛ مدير عام مكتب وزارة السياحة بالإسكندرية، إن 13 فندقا حصلت على تراخيص من الوزراة لإقامة حفلات رأس السنة الميلادية 2025.

وأضاف في تصريح خاص لمصراوي، اليوم الخميس؛ أن الفنادق المشار إليها هي الحصيلة النهائية الصادر لها تصاريح إقامة حفلات استقبال العام الجديد، لافتا إلى أن الفنادق المسموح لها بإقامة حفلات يشترط حصولها على تصنيف 4 و5 نجوم.

وأكد أنه يتم اعتماد تصاريح إقامة الحفلات من وزارة السياحة والآثار ، فيما يجرى تكثيف الحملات الرقابية على الفنادق خلال تلك الفترة لمتابعتها والتأكد من مطابقة تلك الاعتمادات للأسعار وجودة الخدمات المقدمة للجمهور.

وأشار مدير مكتب وزارة السياحة والآثار بالإسكندرية إلى أن نسب الإشغالات الفندقية المتوقعة خلال فترة أعياد الميلاد ورأس السنة تصل إلى 90% طبقا للمؤشرات الحالية.

ولفت إلى أن الإسكندرية تضم نحو 42 فندقًا خاضعا لإشراف وزارة السياحة والآثار، بينها 16 فندقا مصنفا بين 4 و5 نجوم، وهو التصنيف المسموح له بطلب الحصول على تصاريح إقامة حفلات إذا كان مطابقا للمعايير.

وأوضح مدير مكتب وزارة السياحة والآثار أن المنشآت السياحية هي المنشآت الخاضعة لإشراف وزارة السياحة والآثار ويصدر لها تصريح من الوزارة بممارسة أنشطتها، لافتا إلى تشديد الرقابة على المنشآت الفندقية لمتابعة الالتزام بكافة المعايير المعتمدة لدى الوزارة.

فيما تعتبر المنشآت التي تصدر تراخيصها من الأحياء والإدارة المركزية للسياحة والمصايف التابعة لمحافظة الإسكندرية؛ منشآت عمومية مثل الكافيتريات والمطاعم وليست منشآت فندقية ولا شأن للوزارة بإصدار تصاريح إقامة حفلات لها.