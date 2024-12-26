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إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بمدينة شرم الشيخ لليوم الثاني (صور)

07:13 م الخميس 26 ديسمبر 2024
  • عرض 13 صورة
  • عرض 13 صورة
    سوق شرم الشيخ
  • عرض 13 صورة
    سوق حي النور
  • عرض 13 صورة
    سوق اليوم الواحد
  • عرض 13 صورة
    سوق اليوم الواحد بحي النور
  • عرض 13 صورة
    المواطنين
  • عرض 13 صورة
    السوق بشرم الشيخ
  • عرض 13 صورة
    اقبال كبير من المواطنين
  • عرض 13 صورة
    اقبال كبير على السلع
  • عرض 13 صورة
    اقبال على الملابس
  • عرض 13 صورة
    اقبال على الخضروات
  • عرض 13 صورة
    اقبال على المحلات
  • عرض 13 صورة
    اول سوق لليوم الواحد
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جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد سوق اليوم الواحد في حي النور بمدينة شرم الشيخ، الذي تنظمه مديرية التموين بجنوب سيناء، إقبالًا واسعًا من المواطنين لشراء السلع الغذائية وغير الغذائية بخصومات تتراوح بين 20% و30%.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه تم تمديد السوق لليوم الثاني بتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين والسائحين.

وأوضح الحارون أن السوق تم تزويده بكميات إضافية من السلع الغذائية المتنوعة لتلبية الطلب، مشيرًا إلى أن المحافظ افتتح السوق ووجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة في المناطق المزدحمة بالسكان لضمان استفادة الجميع.

وأضاف أن السوق تضمن شارعًا كاملاً يحتوي على سلع متنوعة، تشمل الخضروات، الفاكهة، المنظفات، الملابس، والمأكولات بخصومات تصل إلى 20%، إضافة إلى تخصيص مكان للمشغولات اليدوية "الهاند ميد" التي تجذب السياح.

كما أُضيفت سيارات متنقلة تابعة لكبار التجار محملة باللحوم الطازجة والمجمدة، والأسماك، ومصنعات اللحوم بأسعار مخفضة.

وأكد وكيل التموين أنه سيتم إطلاق سوق اليوم الواحد بمدينة طور سيناء نهاية الأسبوع المقبل، يليها باقي المدن، بجانب توفير سيارات متنقلة للسلع الغذائية تصل إلى التجمعات البدوية والوديان، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتقديم السلع الأساسية بأسعار مناسبة.

شرم الشيخ سوق اليوم الواحد مديرية التموين بجنوب سيناء جنوب سيناء
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