إقبال كبير على سوق اليوم الواحد بمدينة شرم الشيخ لليوم الثاني (صور)

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جنوب سيناء – رضا السيد:

شهد سوق اليوم الواحد في حي النور بمدينة شرم الشيخ، الذي تنظمه مديرية التموين بجنوب سيناء، إقبالًا واسعًا من المواطنين لشراء السلع الغذائية وغير الغذائية بخصومات تتراوح بين 20% و30%.

وقال المهندس إبراهيم الحارون، وكيل وزارة التموين، إنه تم تمديد السوق لليوم الثاني بتوجيهات الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، نظرًا للإقبال الكبير من المواطنين والسائحين.

وأوضح الحارون أن السوق تم تزويده بكميات إضافية من السلع الغذائية المتنوعة لتلبية الطلب، مشيرًا إلى أن المحافظ افتتح السوق ووجه بتوفير السلع بأسعار مخفضة في المناطق المزدحمة بالسكان لضمان استفادة الجميع.

وأضاف أن السوق تضمن شارعًا كاملاً يحتوي على سلع متنوعة، تشمل الخضروات، الفاكهة، المنظفات، الملابس، والمأكولات بخصومات تصل إلى 20%، إضافة إلى تخصيص مكان للمشغولات اليدوية "الهاند ميد" التي تجذب السياح.

كما أُضيفت سيارات متنقلة تابعة لكبار التجار محملة باللحوم الطازجة والمجمدة، والأسماك، ومصنعات اللحوم بأسعار مخفضة.

وأكد وكيل التموين أنه سيتم إطلاق سوق اليوم الواحد بمدينة طور سيناء نهاية الأسبوع المقبل، يليها باقي المدن، بجانب توفير سيارات متنقلة للسلع الغذائية تصل إلى التجمعات البدوية والوديان، بالتنسيق مع الشركة القابضة للصناعات الغذائية، لتقديم السلع الأساسية بأسعار مناسبة.