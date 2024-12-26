مصرع سيدة التهمتها ماكينة دراس فاصوليا في الغربية

الغربية - مروة شاهين:

لقيت سيدة تبلغ من العمر 51 عامًا مصرعها، اليوم الخميس، بعد أن علقت داخل ماكينة دراس محصول الفاصوليا أثناء عملها في إحدى الأراضي الزراعية بقرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشأن الحادث.

انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث. وتبين أن الضحية تُدعى "آمال. ع. ع"، وقد تم نقل جثمانها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.