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مصرع سيدة التهمتها ماكينة دراس فاصوليا في الغربية

07:08 م الخميس 26 ديسمبر 2024

جثة - أرشيفية

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الغربية - مروة شاهين:

لقيت سيدة تبلغ من العمر 51 عامًا مصرعها، اليوم الخميس، بعد أن علقت داخل ماكينة دراس محصول الفاصوليا أثناء عملها في إحدى الأراضي الزراعية بقرية مشلة التابعة لمركز كفر الزيات بمحافظة الغربية.

تلقت مديرية أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات يفيد بورود بلاغ من الأهالي بشأن الحادث.

انتقلت قوة أمنية بقيادة الرائد أحمد شيحة، رئيس مباحث المركز، إلى موقع الحادث. وتبين أن الضحية تُدعى "آمال. ع. ع"، وقد تم نقل جثمانها إلى ثلاجة حفظ الموتى بمستشفى كفر الزيات العام.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، ويجري التحقيق للكشف عن ملابسات الحادث.

مديرية أمن الغربية ماكينة دراس محصول الفاصوليا مصرع سيدة الغربية كفر الزيات مستشفى كفر الزيات العام
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