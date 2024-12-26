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محمد صبحي من الإسكندرية: "نتنياهو" رسم خريطة تضم مصر ضمن الدول التي ينوون غزوها (صور)

07:02 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    محمد صبحي خلال ندوة نظمها نادي سموحة بالإسكندرية (3)
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    محمد صبحي خلال ندوة نظمها نادي سموحة بالإسكندرية (2)
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الإسكندرية - محمد البدري:

قال الفنان محمد صبحي؛ إن مصر دولة قوية بجيشها وشعبها، ولا يستطيع أحد المساس بأراضيها رغم تطلعات العدو الصهيوني.

وأضاف خلال ندوة نظمها نادي سموحة بالإسكندرية، اليوم الخميس؛ بعنوان "الفن والثقافة وبناء الإنسان" أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، رسم خريطة تضم مصر ضمن الدول التي ينوون غزوها، واصفًا هذا الحلم بالوهم نظرًا لقوة مصر.

كما تحدث صبحي عن استغلال "نتنياهو" للمرحلة الانتقالية في سوريا لضرب أسلحتها واحتلال أجزاء من أراضيها، بهدف تحقيق انتصارات وهمية تمكنه من البقاء في منصبه.

وأعرب صبحي عن قلقه من تأثير مواقع التواصل الاجتماعي والأفلام الكرتونية التي تروج لحب المثليين على الأطفال، مشيرًا إلى أن هذه المواقع تعزل الأطفال عن أسرهم.

وفي ختام الندوة، أهدى الدكتور عمر الغنيمي، منظم الفعالية، درع النادي للفنان محمد صبحي، مؤكدًا أن النادي يسير بخطى ثابتة نحو التطوير الشامل.

حضر الندوة عدد من الشخصيات العامة ، من بينهم المستشار حسني السلاموني، رئيس نادي قضاة مجلس الدولة، والمستشار سعد السعدني، رئيس نادي القضاة، والكاتب الصحفي رزق الطرابيشي، نقيب الصحفيين بالإسكندرية.

محمد صبحي الإسكندرية مصر نادي سموحة نتنياهو المثليين
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