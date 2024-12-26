بالصور.. تسريع أعمال ازدواج طريق "أسيوط - ديروط"

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أسيوط - محمود عجمي:

أكد اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تسريع العمل في مشروع ازدواج الطريق الزراعي "أسيوط - ديروط" بين قرية منقباد ومركز منفلوط، لتحقيق معدلات تنفيذ مرتفعة وضمان أعلى مستويات السلامة والأمان.

يأتي المشروع ضمن خطة الدولة لتحسين البنية التحتية للطرق، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية في إطار رؤية مصر 2030، بهدف توفير حياة كريمة للمواطنين وتعزيز التنمية في صعيد مصر.

وأوضح المحافظ أن تقرير الهيئة العامة للطرق والكباري بأسيوط أشار إلى إنجاز 45% من المشروع، حيث اكتملت الأعمال الترابية بطول 9 كم، وطبقة الأساس بطول 6 كم، وأعمال الأسفلت بطول 4 كم. وتستمر الأعمال ضمن خطة زمنية محددة لضمان الجودة والالتزام بالموعد المحدد.

وأشار إلى أن المشروع ينفذ ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" وخطة وزارة النقل لتحسين شبكة الطرق، مما يعزز حركة النقل بين مراكز المحافظة، ويحسن الظروف المعيشية والتنموية للسكان.

وشكر المحافظ الرئيس عبدالفتاح السيسي والفريق كامل الوزير لدعمهما مشروعات البنية التحتية، مؤكدًا أن ازدواج الطريق سيدعم الاستثمار، يعزز الحركة الاقتصادية، ويحمي الأرواح من حوادث الطرق.

كما دعا المواطنين إلى التعاون والصبر حتى الانتهاء من المشروع، الذي يمثل خطوة محورية في تحسين البنية التحتية والتنمية المستدامة بالمحافظة.