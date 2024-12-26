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مديرية العمل بجنوب سيناء تبحث مع الشركات الخاصة سبل التعاون في مجال التدريب المهني

06:33 م الخميس 26 ديسمبر 2024
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    الدورة التدريبية
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    مديرة الميرية تتابع التدريب
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جنوب سيناء - رضا السيد:

أجرت وفاء نجاح، مدير مديرية العمل بجنوب سيناء، اليوم الخميس، زيارات ميدانية للشركات الخاصة لبحث سبل التعاون في مجال التدريب المهني بهدف تعزيز فرص العمل للشباب.

وقالت مدير مديرية العمل إن المديرية حريصة على توفير فرص عمل لأبناء المحافظة، مع التركيز على أهمية التواصل مع المواطنين والاستماع إلى مطالبهم لتلبية احتياجاتهم، وذلك تنفيذًا لتوجيهات وزير العمل، والدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، بتوفير فرص عمل من خلال التعاون مع القطاع الخاص.

وأوضحت مدير المديرية في تصريح اليوم أنه جرى تنظيم ندوة بمدينة أبو زنيمة، تناولت كيفية إنشاء المشروعات الصغيرة وأهميتها في تحقيق التنمية الاقتصادية، مع تقديم نصائح عملية تساعد المتدربين على بدء مشروعاتهم الخاصة، ضمن خطة تدريب إدارة الصناعات الحرفية بمحافظة جنوب سيناء، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان".

وأضافت أن الجهة المنظمة أكدت التزامها بتوفير فرص عمل للمتدربين في القطاع الخاص بعد انتهاء الدورة، تأكيدًا لملتقى التوظيف الذي جرى عقده منذ عدة أيام، والذي يوفر 295 فرصة عمل بالتعاون مع 12 شركة من شركات القطاع الخاص.

مديرية العمل بجنوب سيناء وفاء نجاح التدريب المهني
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