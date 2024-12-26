بدء المقابلات الشخصية للمتقدمين لمنحة دورة محترف تكنولوجيا المعلومات بجنوب سيناء

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جنوب سيناء - رضا السيد:

نظمت محافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، لجنة لإجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين للمنحة المجانية بدورة IT Professional " تضم العميد علي كمال، مدير إدارة التدريب لشباب المحافظات، والدكتور وليد سميح، رئيس قسم الدعم الفني بمعهد تكنولوجيا المعلومات، والمهندس عمار شاهين، والمهندسة شيماء شريف من مركز تدريب جنوب سيناء.

ويجري تنظيم الدورة ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان" تحت رعاية الدكتور خالد مبارك، محافظ جنوب سيناء، وفي إطار التعاون بين وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومحافظة جنوب سيناء.

وتهدف الدورة إلى دعم الشباب الخريجين من أبناء المحافظة، ومساعدتهم على اقتحام سوق العمل في القطاع الخاص، وذلك من خلال توفير فرص عمل متميزة.

تأتي هذه الجهود تنفيذًا للبروتوكول الموقع بين محافظة جنوب سيناء ووزارة الاتصالات "معهد تكنولوجيا المعلومات".