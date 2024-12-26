ضبط 13 طن لحوم بلدية ودواجن غير صالحة للاستهلاك الآدمى بأسوان -صور

أسوان – إيهاب عمران:

نظمت مديرية الطب البيطري بأسوان، حملات تفتيشية مفاجئة على مختلف أسواق الجزارة واللحوم والمطاعم بنطاق المحافظة، من أجل الإطمئنان على سلامة المعروضات وصلاحيتها للاستخدام الآدمى، ومطابقتها لمواصفات الجودة المطلوبة، مع إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين

وقالت الدكتورة عزة زارع مديرية الطب البيطرى، أنه وفقاً لتعليمات وزير الزراعة واستصلاح الأراضى علاء الدين فاروق، ومحافظ أسوان اللواء إسماعيل كمال، جرى تنظيم حملات متتالية أسفرت عن ضبط 13 طن من اللحوم البلدى ( بقرى وضانى )، واللحوم المستوردة ومصنعات اللحوم والدواجن والأسماك مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الآدمى.

وأشارت إلى مشاركة إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم بقيادة الدكتورة سهام زاهر ، والدكتور إبراهيم فتح الله رئيس قسم المجازر فى الحملات، بالتعاون مع مديرى الإدارات بالمراكز والمدن.

وتضمنت المخالفات التى تم ضبطها ما بين عرض وبيع لحوم مذبوحة خارج المجزر، ولحوم مجهولة المصدر ولحوم فاسدة غير صالحة للاستهلاك الآدمى، والغش التجارى باستخدام أختام مزورة ومكافحة ظاهرة تهريب الأسماك، وجرى التحفظ على المضبوطات لحين صدور قرار النيابة، وتحرير 17 محضر جنح.