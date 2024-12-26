لم يتم العثور على نتائج البحث

إعلان

وفاة وكيل وزارة التعليم فى المنيا بعد صراع مع المرض

02:18 م الخميس 26 ديسمبر 2024

background

تطبيق مصراوي

لرؤيــــه أصدق للأحــــداث
masrawyapp
masrawyapp
 holdapp

المنيا- جمال محمد:

توفي اليوم الخميس، الدكتور علي عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بعد صراع مع المرض.

وتقدم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور على عبد السلام، معرباً عن خالص تعازيه لأسرته، وداعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

ويتقدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرته ولجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.

وزارة التعليم المنيا علي عبدالسلام
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا

تابع صفحتنا على يوتيوب

فيديو قد يعجبك:

إعلان

إعلان

أسباب تخارج الشركات وروشتة إنقاذ.. أبرز تصريحات رجال المال والأعمال في اجتماع رئيس الوزراء
اصطدام طائرة خاصة وسيارة نقل بمهبط مطار القاهرة .. وإصابة 3
القيمة والرابط.. خطوات حصول موظفي الدولة على قرض بدون فوائد