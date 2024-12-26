وفاة وكيل وزارة التعليم فى المنيا بعد صراع مع المرض

المنيا- جمال محمد:

توفي اليوم الخميس، الدكتور علي عبدالسلام وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة المنيا، بعد صراع مع المرض.

وتقدم اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، بخالص العزاء والمواساة في وفاة الدكتور على عبد السلام، معرباً عن خالص تعازيه لأسرته، وداعياً الله عز وجل أن يلهمهم الصبر والسلوان.

ويتقدم المحافظ بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن الجهاز التنفيذي بالمحافظة، بخالص العزاء لأسرته ولجميع العاملين بمديرية التربية والتعليم، داعيًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم أهله الصبر والسلوان.