"عثروا على 60 طن مبيدات".. ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج الأسمدة بالمنوفية -صور

المنوفية- أحمد الباهي:

تمكنت مباحث التموين في محافظة المنوفية، اليوم الخميس، خلال حملة مكبرة من ضبط منشأة غير مرخصة لإنتاج الأسمدة، والمخصبات الزراعية بكفر داود مركز السادات، للقيام باستخدام مواد خام منتهية الصلاحية ومجهولة المصدر، بقصد إعادة تدويرها مرة أخرى، وتعبئتها داخل عبوات تحمل بيانات تفيد أنها مستوردة من خارج البلاد لطرحها بالأسواق.

وأسفرت الحملة عن ضبط 12 طن مبيدات وأسمدة زراعية منتهية الصلاحية، و 32 طـن خامات مجهولة المصدر، وعدد 16 طن منشط نمو ومخصب زراعي معبأ من خامات منتهية الصلاحية ومعاد تدويرها، 11 ألف و992 عبوة مخصبات زراعية منتهية الصلاحية، وتقرر التحفظ علي المضبوطات واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.