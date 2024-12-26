إزالة 207 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في بني سويف

بني سويف-حمدي سليمان:

أعلن الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، إزالة 207 حالات تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـــ 24 لإزالة التعديات التي تنفذها الحكومة للحفاظ على حقوق الدولة، واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات.

وأوضح المحافظ، أن حالات الإزالة شملت 62 حالة على 22 ألف و 539 متر أملاك دولة، و145 حالة على مساحة 6 أفدنة و 14 قيراط من الأراضي الزراعية، وذلك طبقاً للبرنامج الزمنى الذي جرى إعداده بالتعاون مع الجهات الأمنية، والتنفيذية وجهات الولاية المعنية.

يذكر أن الموجة الحالية لإزالة التعديات يجري تنفيذها على 3 مراحل، بدأت المرحلة الأولى في الفترة من 12 إلى 31 أكتوبر الماضي، وتم خلالها إزالة 208حالات، وتلتها المرحلة الثانية في الفترة من 9 إلى 29 نوفمبر الماضي وشهدت إزالة 230 حالة، وتختتم بالمرحلة الثالثة والتي يجري تنفيذها في الفترة من 7 إلى 27 ديسمبر الجاري.