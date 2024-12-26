محافظ الأقصر يلتقي رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية -صور

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الأقصر-محمد محروس:

التقي المهندس عبد المطلب عماره، محافظ الأقصر، الدكتور فاطمة الزهراء جيل، رئيس وحدة السكان المركزية بوزارة التنمية المحلية، لبحث سبل التعاون بين المحافظ والوحدة في إطار تنظيم عمل وحدة السكان بمحافظة الأقصر.



جاء ذلك بحضور الدكتور هشام أبو زيد نائب المحافظ، أحمد عادل رئيس تطوير أعمال قطاع الشمول المالي ببنك مصر، وسيد مرعي مدير منطقة الأقصر ببنك مصر ، كما شهد اللقاء حضور رجاء شوقي رئيس وحدة السكان بالمحافظة، ود.

أحمد العراقي منسق المسؤولية المجتمعية بالوحدة بالأقصر عضو المسؤولية المجتمعية، وعبد الرحمن شعبان عضو المجلس الإقليمي للسكان بالأقصر، بجانب حضور أعضاء المجلس الإقليمي للسكان بالأقصر.



وخلال اللقاء، تم بحث سبل التعاون المشترك بين بنك مصر، ممثلاً في إدارة الشمول المالي، ومحافظة الأقصر لتعزيز التنمية الشاملة.



كما قدمت د. فاطمة الزهراء جيل، رئيس الوحدة المركزية للسكان، عرضًا حول أبرز المبادرات التي تنفذها وحدة السكان وأثرها الإيجابي على تحسين مؤشرات المحافظة، بما في ذلك خفض معدلات البطالة وتحسين الخصائص المجتمعية للمواطنين.









